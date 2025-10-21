El Govern aprueba el plan para reducir el riesgo de inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Plan director que fija actuaciones en una serie de cursos fluviales de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) para restituir los daños causados por la dana Alice y reducir los riesgos de inundación, para el que se destinarán 37,5 millones de euros a través de 25 acciones en los próximos 5 años.

Así lo ha expresado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que especifica que los trabajos se desarrollarán en 12 municipios de las comarcas del Montsià y Baix Ebre.

Las actuaciones previstas consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliación de la sección del cauce, protección de taludes y mejoras en tramos de río puestos en marcha, entre otros aspectos.