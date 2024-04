El Govern asegura que comunicó a PSC y Comuns el contenido de su acuerdo sobre el Hard Rock

Plaja argumenta que no se incluyó en la rueda de prensa "por imposibilidad de tiempos"



BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el Ejecutivo catalán comunicó al PSC y los Comuns, en el marco de las negociaciones de los Presupuestos de 2024, el acuerdo de Govern del 27 de febrero por el que se actualizaban "los términos técnicos" relacionados con el proyecto del Hard Rock.

"Tanto el PSC como los Comuns sabían de la existencia de este acuerdo", ha afirmado en rueda de prensa este miércoles, junto con la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, y ha añadido que el Govern publicó este acuerdo en el portal de transparencia de la Generalitat.

Por su parte, Capella también ha subrayado que "todos eran conocedores, nadie puede negar que no conociese que la tramitación suponía que se hubieran de renovar los acuerdos", algo que han negado la candidata de los Comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, que ha acusado al Govern de mentir.

"IMPOSIBILIDAD DE TIEMPOS"

Preguntadas por los motivos por los que el Govern no habló en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu sobre este acuerdo y tampoco lo incluyó en el dossier de prensa que distribuye habitualmente, Plaja ha asegurado que no se habló de ello "por imposibilidad de tiempos", ya que estas ruedas de prensa acostumbran a alargarse más de dos horas.

"En esta rueda de prensa se explica una parte muy pequeña de los acuerdos. Es imposible informar por un tema de tiempo", y ha añadido que durante la legislatura no recuerda haber explicado ningún acuerdo que dejase sin efecto otro previo en este tipo de comparecencias.

Sobre los criterios que siguió el Govern para no hablar de este tema en la rueda de prensa ni incluirlo en el dossier, teniendo en cuenta que el Hard Rock formaba parte de las negociaciones de los Presupuestos y fue el tema que impidió la aprobación de las cuentas y provocó el adelanto electoral, Plaja ha indicado que esto se decide habitualmente en la dirección general de comunicación del Govern, con asesoramiento de las Consellerias.

Por su parte, Capella ha sostenido que ella no pidió que no se publicase este acuerdo en el dossier de prensa, y ha asegurado que si el Govern lo hubiera escondido no se estaría hablando de ello ahora: "Lo estamos explicando aquí".

Al ser preguntada por si comparecerá ante la Diputación Permanente del Parlament como han pedido los Comuns, Capella no lo ha aclarado y ha señalado que esta petición se enmarca en un contexto de precampaña electoral, en el que se quiere "buscar el cuerpo a cuerpo en un tema que es de campaña electoral pura y dura".