El Govern busca "diversificar las alianzas comerciales" ante el contexto geopolítico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la firma del acuerdo de colaboración entre Catalunya y Kyoto - GENERALITAT

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha reforzado su acción internacional para "diversificar las alianzas comerciales" con el resto del mundo ante el actual contexto geopolítico, después de las amenazas comerciales de la administración norteamericana y los efectos socioeconómicos del conflicto en Oriente Medio, informa en un comunicado este lunes.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que la proyección internacional de Catalunya es "una de las grandes prioridades del Govern desde el primer día" y, apunta, esto se hace más evidente en las circunstancias actuales.

Así, el ejecutivo destaca la aprobación del Pla Responem ante la crisis arancelaria con Estados Unidos y las estrategias de la agencia para la competitividad del Departamento de Empresa y Trabajo, Acció, con la nueva estrategia de internacionalización de Catalunya 2026-2030, que con el programa Catalunya Exporta prevé facilitar que 2.000 empresas empiecen a exportar.

Además, se impulsa la nueva estrategia de captación y ampliación de inversión extranjera, que antes del 2030 pretende materializar 600 proyectos y crear 45.000 puestos de trabajo.

Duch ha abogado por impulsar la internacionalización: "Hace falta fortalecer todavía más esta proyección internacional de Catalunya. Económicamente, sí, pero también desde un punto de vista más general, más institucional y que de la imagen completa de lo que es el país", ha sostenido.

EUROPA Y MEDITERRÁNEO

En esta línea, el ejecutivo ha buscado reforzar la presencia e influencia de Catalunya en la Unión Europea y, por ello, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a diversos consellers, ha hecho "numerosos" viajes a la capital comunitaria de Bruselas.

En el ámbito europeo destaca la alianza de los Quatre Motors per a Europa, entre Catalunya y las regiones de Baden-Württenberg (Alemania); Lombardía (Italia) y Auvergne-Roine-Alps (Francia), socios con los que se ha abordado declaraciones conjuntas de rechazo a los aranceles de Estados Unidos y sobre el Presupuesto europeo 2028-2034.

En el ámbito mediterráneo el ejecutivo destaca el Pla MedCat 2025-2028, que busca proyectar la capitalidad de Catalunya en el mediterráneo, situar los retos mediterráneos en el centro de las políticas de la UE y reforzar los intercambios entre actores de la zona.

ASIA

Por otra parte, acerca del continente asiático el Govern aprobó el pasado noviembre la Estratègia Àsia, que estructura las acciones en esta zona en ámbitos como la economía, la investigación, la educación, las políticas urbanas y la promoción cultural.

Durante el último año Illa ha realizado viajes a Japón, Corea del Sur y China para "intensificar la atracción de inversiones del mercado asiático" y consolidar estos países como socios estratégicos.

AMÉRICA

En América el Govern ha abierto una nueva delegación en Canadá y se han realizado diversos viajes al continente, como el del presidente Illa, junto a Duch y la consellera de Cultura, Sònia Hernández a México, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Además, Duch viajó a Nueva York para participar en la 80 Asamblea General de la ONU y "reforzar el compromiso de Catalunya con el multilateralismo" y, por otra parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig encabezó un viaje a California (Estados Unidos) para intercambiar conocimientos y proyectos en investigación agrícola.