El Govern buscará "todas las medidas legales" para proteger la vivienda tras el dictamen del CGE

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern buscará "todas las medidas legales" para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya, tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que asegura que la proposición de ley para limitar la compra especulativa vulnera la propiedad privada.

En un comunicado de la Conselleria este martes, Paneque advierte que "la mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte del pueblo de Catalunya".

En este sentido, ha defendido que es necesario encontrar las vías que, de acuerdo a la ley, aporten soluciones a esta cuestión y añade: "Todos pueden comprender que las nuevas generaciones deben poder tener una casa para comprometerse con el futuro y con Catalunya".

"Hay que continuar una etapa donde se tiene que encontrar el camino, para que la principal función de un hogar en nuestro país sea la de tener un techo para una persona o una familia", ha dicho Paneque, que ha recordado que se han puesto sobre la mesa diferentes mecanismos para hacerlo posible y que se han invertido recursos.

VIVIENDA PÚBLICA

La Conselleria recuerda que en los dos últimos años el Govern ha impulsado varias medidas para facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta disponible: en el ámbito de la regulación, se han ampliado hasta 271 los municipios declarados zonas de mercado residencial tensado, que concentran casi el 90% de la población catalana.

La Generalitat, paralelamente, ha abierto más de 500 expedientes sancionadores para garantizar el cumplimiento de la normativa y ha puesto en marcha la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.

Para incrementar el parque de vivienda asequible, el Govern ha activado el Pla 50.000, con el objetivo de incorporar 50.000 viviendas públicas hasta 2030, principalmente de alquiler; y esta estrategia "se complementa" con la movilización de viviendas vacías, la adquisición de inmuebles por tanteo y retracto y la reserva de suelo para nuevas promociones.

OTRAS MEDIDAS

También se ha impulsado una proposición de ley para aumentar la densidad residencial en determinados ámbitos urbanos y facilitar la construcción de más viviendas y, como resultado de este impulso, en 2025 se construyeron 3.517 viviendas protegidas en Catalunya, la cifra "más alta" desde 2012.

Las actuaciones también han incluido medidas de apoyo directo a la ciudadanía: se han reforzado las líneas de ayudas al pago del alquiler para facilitar la permanencia en la vivienda de "miles de familias"; y los Préstecs Emancipació, por otro lado, permiten a las personas de hasta 40 años acceder a financiación de hasta 50.000 euros para adquirir su primera vivienda, sin intereses y con devolución aplazada hasta después de la amortización de la hipoteca.