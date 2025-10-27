Govern y Comuns cierran la creación de una unidad antidesahucios y un registro de grandes tenedores

La portavoz adjunta de los Comuns Susanna Segovia; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; y la consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque; a 27 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns han acordado los detalles de la puesta en marcha de una unidad antidesahucios de la Generalitat, así como la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, ambas medidas ya acordadas en el marco de la convalidación de los suplementos de créditos, que el Govern aprobó en mayo.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, se han reunido este lunes con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la portavoz adjunta, Susanna Segovia, para concretar el despliegue de las medidas.

En una rueda de prensa posterior, Albiach ha afirmado que, tanto la unidada como el registro, contribuirán a "poner orden en el 'sálvese quién pueda' en vivienda actual y hacer frente al verdadero drama de los desahucios en Catalunya".

Ha sostenido que si el Govern toma medidas en vivienda es por la presión social y la de su partido, porque en materia de vivienda "va arrastrando los pies", mientras que Segovia ha considerado que llegan tarde.

50 EFECTIVOS

La unidad antidesahucios, que se aprobará este martes en el Consell Executiu bajo el nombre de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER), contará con 39,4 millones de euros entre 2026 y 2030, y tiene como objetivo intervenir ante los primeros signos de una posible pérdida de vivienda, por la imposibilidad de pagarla: "Intervenir antes, y no con los Mossos d'Esquadra", ha resumido Segovia.

Según los Comuns, tendrá un enfoque preventivo y, a través de un Referente de Vivienda, que seguirá el proceso de desahucio desde que se deja de pagar un alquiler o una hipoteca hasta el eventual momento, si no se puede evitar, del desahucio, incluyendo el posterior seguimiento de la situación de los desahuciados.

Para ello, se reforzarán los servicios de prevención locales y la coordinación entre las unidades de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), para incrementar la "mediación activa" entre propietarios y entidades financieras.

Además, un servicio de atención telefónico atenderá y asesorará a los profesionales de las oficinas locales de vivienda, que tendrá, inicialmente, una sede en Barcelona, y posteriormente otras cuatro en Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre.

Contará 50 efectivos, ha detallado Segovia, que se incorporarán en lo que queda de 2026 y hasta el segundo trimestre de 2026: "Se debería haber ido más rápido", ha reprochado, aunque ha confiado en que el Govern cumplirá, y ha augurado que deberá aumentar la plantilla ante la alta demanda del servicio.

SANCIONES HASTA 90.000 EUROS

Las personas físicas y jurídicas que tengan más de 5 viviendas en propiedad deberán hacerlo constar en el registro de grandes tenedores que se aprobará tras 7 días de exposición pública previsiblemente en noviembre, e incluirá también viviendas vacías.

Se contemplarán sanciones de entre 9.000 y 90.000 euros en caso de no registrarse si corresponde, y el registro ayudará a supervisar el cumplimiento de la ley de vivienda y el tope a los alquileres, la obligación de ofrecer alquiler social en casos de desahucio y el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de nuevas viviendas.

Según Segovia, permitirá consultar a los inquilinos "si su arrendatario es o no es un gran tenedor y, por tanto, si se le debe aplicar un tipo de contención de rentas u otro, un tipo de duración de contrato u otro, o lo que debe pagar ese gran tenedor cuando compre una nueva vivienda".

Ha dicho que será un registro transparente y que garantizará la protección de datos, pero que debe ser una plataforma de "rápido acceso" que, mediante la introducción del DNI o el NIF del arrendatario, permita estas consultas.

NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

Preguntada por si este acuerdo hará que los Comuns entren a negociar con el Govern los Presupuestos para 2026, Albiach ha respondido que todavía no están en disposición de llegar a nuevos acuerdos si no han cumplido la totalidad de los que firmaron para los suplementos de crédito: "Primero, que cumplan con los acuerdos que tenemos. Segundo, nos sentamos a negociar".

"Teníamos acuerdos en materia de vivienda, pero también teníamos acuerdos en educación, salud y movilidad", y ha añadido que esperan fecha para una segunda reunión con el Govern de seguimiento de estos acuerdos.

Sobre si les sorprendió que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, abriera la puerta a prohibir la compra especulativa de viviendas, ha dicho que "se ha empezado a aficionar a los anuncios", aunque ha considerado positivo que valore esta opción.