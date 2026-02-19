Govern y Comuns pactan que médicos no "vean reducidas" sus condiciones por la duración de las bajas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, firman el acuerdo para los Pressupuestos - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y los Comuns han pactado, en su acuerdo sobre Presupuestos catalanes 2026, que "ningún médico ni ningún directivo de los centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o cantidad" de las bajas laborales.

Así consta en el texto firmado este jueves por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que contempla que el Departamento de Salud garantizará esta situación y que prevalezca "siempre que la prescripción y el seguimiento atienda a criterios profesionales".

En paralelo, han acordado que Salud abordará la mejora en el acceso y el tiempo de espera a las pruebas diagnósticas de personas con incapacidades temporales "a través de los acuerdos ya firmados con los agentes sociales".