El Govern convertirá la Fàbrica Nova de Manresa (Barcelona) en centro universitario por 10 millones

La consellera Núria Montserrat durante su visita a la Fàbrica Nova de Manresa (Barcelona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat destinará 10 millones de euros a rehabilitar la antigua Fàbrica Nova de Manresa (Barcelona) para convertirla en un centro universitario y empresarial, informa el Govern en un comunicado este lunes.

Se trata de un recinto de 25.000 metros cuadrados que albergará la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM), con aulas, laboratorios y talleres, así como servicios de dirección y espacios de trabajo.

El centro también contará con espacios dedicados a empresas de innovación, áreas de simulación técnica y un ateneo de fabricación digital denominado 'TechLab Manresa'.

La consellera Nuria Montserrat ha detallado en una visita al centro junto con el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y el rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Francesc Torres, que el Govern ya ha destinado los primeros 4 millones para iniciar en este año la rehabilitación, que se prevé que se termine en 2028.

Montserrat ha afirmado que esta inversión es "un primer paso firme que evidencia el compromiso del Govern para convertir este espacio en un nodo estratégico de conocimiento e innovación en la Catalunya Central".