El Govern convoca ayudas a regantes afectados por la sequía de 2024 por 2,8 millones

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha convocado las ayudas a las comunidades de regantes afectadas por la sequía de 2024 por valor de 2,8 millones, como publicó el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 9 de septiembre, informa el departamento este miércoles en un comunicado.

Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 9 de octubre y serán financiadas con 2.865.541,90 euros procedentes del fondo agrario y ganadero aprobado por la Ley del Fondo agrario y ganadero del Departamento para 2025; las solicitudes se deben presentar en forma telemática.

En la resolución de convocatoria se cuantificaron las ayudas en función de los presupuestos ordinarios de origen agrario y ganadero de las entidades y en función del grado de afectación por la sequía, que ha sido diferente según la cuenca a la que pertenecen.