El Govern crea un plan contra ciberestafas, el segundo delito más denunciado con 53.577 hasta agosto

El jefe de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de los Mossos, el comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, y la directora de la Agència de Ciberseguritat de Catalunya, Laura Caballero - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), ha impulsado un plan contra las ciberestafas, el segundo delito más denunciado en Catalunya con 53.577 hechos registrados hasta este mes de agosto, a la espera de la campaña de Navidad, que puede incrementar la cifra hasta los 80.000, la media anual.

Lo han explicado a los medios este viernes el jefe de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de los Mossos, el comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, y la directora de la ACC, Laura Caballero, que han advertido que las ciberestafas se han convertido en una "amenaza de primer orden" contra la seguridad pública.

El plan se aprobará el próximo martes en el Consell Executiu con el objetivo de incrementar la capacidad policial para detectar, analizar e investigar estos fraudes; aumentar la protección ciudadana con campañas preventivas y de concienciación; reforzar la coordinación con los actores del sector público y privado que son "clave", y explorar tecnologías avanzadas para anticipar nuevas formas de estafa y mejorar la capacidad de respuesta.

103 MILLONES ESTAFADOS HASTA AGOSTO

La policía catalana mantiene la alerta sobre esta tipología delictiva, que en 2024 alcanzó una cierta estabilización en número de denuncias, si bien el comisario ha advertido que, a pesar de ser un delito transnacional que se puede producir desde cualquier parte del mundo, sigue siendo un delito "infradenunciado".

Durante los primeros 8 meses del año el impacto económico en Catalunya ha sido de 103 millones de euros, si bien entre 2024 y 2026 la cifra asciende hasta los 490 millones.

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