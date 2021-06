El Govern cree que los indultos "no dan fin a nada" pero pueden iniciar una etapa de diálogo

Considera que el informe del Consejo de Europa "marca el camino para revertir la represión"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha defendido este martes que los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados "no dan fin a nada, pero sí pueden ser el inicio de una nueva etapa de diálogo".

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Plaja ha rechazado dar más detalles sobre el posicionamiento del Govern ante los indultos y el informe del Consejo de Europa que pide la libertad de los encarcelados, ya que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, prevé hacer una declaración institucional a las 16.00 horas junto a su Ejecutivo para valorarlo.

Preguntada por los medios, ha descartado que los indultos cambien la relación del Govern con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Vamos a centrar lo que es un problema político en el ámbito político", ha señalado, y ha dicho que los indultos pueden aliviar el dolor de los encarcelados.

Sobre si Sánchez debería llevar sus propuestas al Parlament, y no a conferencias como la de este lunes en el Gran Teatre del Liceu, ha explicado que no se ha tratado este asunto en el Consell Executiu, y ha recordado que ningún representante del Govern fue al acto porque "la política entre los dos gobiernos no se hace en el Liceu, sino en otros espacios".

Ha defendido que el informe avalado este lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene un alto valor y fuerza política: "Es un mensaje muy claro al Estado español, y marca el camino para revertir la represión".

REUNIÓN SÁNCHEZ-ARAGONÈS

Ha afirmado que por ahora no se ha fijado una fecha para que se reúnan Sánchez y el de la Generalitat, Pere Aragonès, pero ha garantizado que "se prevé que sea en los próximos días, como mucho en las próximas semanas".

"Después del encuentro entre los dos presidentes, está prevista la mesa de diálogo", y ha rechazado especular sobre la fecha de este encuentro, tras lo que ha asegurado que hay voluntad de las dos partes para reunirse.