El Govern decidirá esta semana si alarga la gratuidad de Rodalies más allá del 4 de mayo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que esta semana el Govern se reunirá con representes de Renfe, Adif y el Gobierno para "acabar de definir la fecha de finalización" de la gratuidad del servicio Rodalies, vigente desde enero tras la crisis posterior al accidente de Gelida (Barcelona).

Sí que ha concretado que la gratuidad, vigente hasta este jueves 30 de abril, se alargará "con toda probabilidad" hasta el 4 de mayo, fecha en que se ha fijado el restablecimiento y la recuperación de la normalidad en la red.

Sin embargo, persisten todavía en algunos puntos limitaciones temporales de velocidad que afectan al servicio, por lo que Paneque ha señalado que quedan "todavía algunos días para acabar de mejorar" y regresar a la situación anterior a la crisis iniciada en enero.