El Govern defiende la oferta de trenes tras el eclipse pero ve "insuficiente" la previsión de Renfe

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha defendido que la oferta de trenes para volver desde Tarragona a Barcelona tras el eclipse solar del miércoles era suficiente pero que ante la concentración de gente en estaciones a unas horas determinadas deja en "insuficiente" la previsión de Renfe.

"El número de plazas que se ofreció era el doble de la que había en la R16, de 1.800 a 3.600, y no llevaron a 3.600 pasajeros, llevaron menos. En la R15, de 1.000 a 1.600, por tanto, la oferta era suficiente", ha dicho en una entrevista de este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha lamentado las aglomeraciones, que se produjeron en las estaciones de Tarragona, Tortosa y Altafulla, y ha calificado que las condiciones del servicio no fueron "las correctas".

Ha expresado que "seguramente" no se previeron suficientemente las concentraciones y que Renfe no fue capaz de dar la respuesta adecuada.

Ha añadido que si la gente no sintió que estuviera atendida y la comunicación del Govern no fue suficiente, se "falló".