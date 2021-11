El Govern defiende su unidad de acción y pide aislarse del "ruido" de los grupos tras los Presupuestos

Plaja asegura que no han abordado las discrepancias en el Consell Executiu

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha defendido este martes que hay unidad de acción entre todos los consellers del Ejecutivo catalán y ha pedido aislarse del "ruido y los debates externos" propios de los grupos parlamentarios tras el malestar generado en Junts por el acuerdo con los comuns para tramitar los Presupuestos y en ERC por las declaraciones contra el pacto por parte de los de Carles Puigdemont.

"Se necesita que las personas que forman parte del Govern hagan un esfuerzo para aislarse de las dinámicas y los debates de los grupos. Deben estar por encima de las discrepancias partidistas y seguir trabajando por la máxima unidad de acción. Y de momento el Govern lo está consiguiendo", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Tras reivindicar que sigue existiendo la mayoría independentista, ha tendido la mano a la CUP para seguir trabajando conjuntamente y ha negado que se haya roto nada porque, a su juicio, siguen teniendo "objetivos compartidos" y ha rechazado que esa mayoría de la investidura no sea operativa.

"La mano tendida a la CUP está y seguirá estando, y los objetivos compartidos no han cambiado. Seguiremos trabajando con la CUP, de esto no hay ninguna duda. Catalunya necesitaba Presupuestos y los tendrá", ha destacado Plaja.

"REVISAR COMPROMISOS EXISTENTES"

Aunque ha asegurado que esta cuestión no estaba en el orden del día del Consell Executiu y no que no han tratado, la portavoz del Govern sí considera que "hay que revisar los compromisos existentes y los procedimientos que hay que seguir a partir de ahora".

"Tendremos tiempo de hacerlo durante las próximas semanas y lo iremos trabajando. El Govern se siente cómodo con el acuerdo programático existente entre la mayoría independentista y lo seguiremos cumpliendo", ha añadido.

Pese a que no le consta que el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, haya llamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para pedirle una reunión, ha constatado que hay órganos de coordinación a todos los niveles que se han reunido en diversas ocasiones y que "lo seguirán haciendo durante los próximos días y semanas".

COMUNS

Tras celebrar que el Govern haya conseguido tirar adelante las cuentas, ha admitido que la voluntad inicial era hacerlo "con el socio de investidura, la CUP", pero considera que lo relevante es que lo hayan conseguido gracias a la abstención de los comuns.

Al preguntársele si se quiere incorporar a los comuns en la gobernabilidad, Plaja ha destacado que los Presupuestos son un herramienta indispensable para conseguir la transformación económica y social de Catalunya, y que el Govern también trabaja para lograr la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

"Es un Govern desacomplejadamente independentista. Esto no quita que quiera ser útil y un Govern para llevar a cabo la transformación del país, para salir de la pandemia y para la llegada de los fondos europeos", ha zanjado.