El Govern destaca que el aumento del paro es "el más bajo" desde octubre de 2006

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado este martes que el incremento del paro en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre es "el más bajo" desde el mismo mes de 2006.

"Pese a que los últimos meses la economía catalana va a buen ritmo y los datos de paro son favorables, la cifra de paro de este octubre, mes en el que habitualmente hay repuntes, es el incremento más bajo desde octubre de 2006", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Según Paneque, esto confirma "el buen ritmo de la economía catalana" sin perder de vista el recorrido que hay de mejora y los deberes que tienen pendientes para que el crecimiento económico se pueda repartir de la mejor manera en todas las capas de la sociedad.