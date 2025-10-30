El Govern ejecuta el 50% de las 120 actuaciones por el temporal en Terres d'Ebre (Tarragona)

Dos vehículos arrastrados por las fuertes lluvias en el camping Els Alfacs, en Alcanar (Tarragona) - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el Govern ha ejecutado el 50% de las 120 actuaciones por afectaciones en diversas localidades de Terres de l'Ebre (Tarragona) a raíz de la borrasca Alice, que tuvo una especial incidencia a partir del pasado lunes 12 de octubre.

Así lo ha explicado en la Comisión de Interior y Seguridad Pública junto con la consellera Núria Parlon, que han comparecido ante los grupos en el Parlament a petición de Junts, pero también por iniciativa propia después del temporal y los efectos que causó.

Concretamente, Dalmau ha subrayado que la mayoría de las actuaciones han sido para arreglar caminos de acceso que quedaron dañados por los efectos de la lluvia, que han permitido poder acceder a 78 cultivos, 9 granjas y 2 viviendas, y prevé llegar a noviembre con todas las intervenciones realizadas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)