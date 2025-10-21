El Govern establece la composición y funcionamiento del Consell Assessor de l'Habitatge

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha establecido la composición y el funcionamiento del Consell Assessor de l'Habitatge, un organismo colegiado de trabajo, análisis y reflexión sobre la vivienda y las políticas públicas relacionadas, integrado en el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

Lo ha explicado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que ha detallado que, entre otras funciones, este órgano hará propuestas, sugerencias y elaborará informes y dictámenes sobre los instrumentos de planificación, programación y de los proyectos de ley y de planes en materia de vivienda.

Asimismo, ofrecerá un espacio de participación en organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de colectivos empresariales y sociales para asegurar "que se escuchen las diversas voces de la sociedad catalana" y que se tengan en cuenta para el diseño de las políticas de vivienda.

La presidencia del Consell Assessor, que corresponde al titular del departamento competente en materia de vivienda, podrá invitar a las reuniones a personas de reconocido prestigio en este ámbito, de la Administración de la Generalitat y su sector público, o las que consideren "pertinentes".

Sus miembros, entre quienes habrá más de medio centenar de personas designadas por los varios organismos y entidades, no percibirán ninguna retribución por el ejercicio de sus funciones ni tienen derechos de naturaleza económica por asistir a las reuniones.