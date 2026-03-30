El Govern firma convenios con 31 ayuntamientos para construir 566 viviendas en solares pequeños

Imagen de familia de la firma de los diferentes convenios de colaboración para construir vivienda asequible entre el Govern de la Generalitat y 31 municipios catalanes.- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Illa defiende las "políticas adaptadas al territorio"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado una serie de convenios de colaboración con los ayuntamientos de 31 municipios de Catalunya para promover la construcción de 566 viviendas públicas y asequibles en solares de pequeño tamaño en el marco del Plan 50.000 del Govern.

Illa lo ha explicado este lunes en el Palau de la Generalitat durante la firma de los convenios y que ha contado también con la presencia de la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, y los alcaldes de los ayuntamientos en los que se promoverá la construcción de la vivienda, que ha valorado "están repartidos por toda Catalunya".

En concreto, los convenios corresponden a 42 de los solares que los municipios registraron en la reserva pública y que tienen capacidad para construir un máximo de hasta 20 viviendas en cada uno, y en los que la Generalitat será la encargada de licitar directamente los convenios de construcción para los promotores.

Durante la firma, Illa ha defendido que "Catalunya es diversa, y debemos hacer políticas adaptadas al territorio", a la vez que ha puesto en valor la flexibilización y adaptación de las medidas por la vivienda para reactivar la vida en los municipios catalanes de menor tamaño, en los que se encuentran mayoritariamente estos solares.

PANEQUE Y VERGE

Paneque, por su parte, ha valorado que "estamos estableciendo, desde que empezamos a trabajar en materia de políticas de vivienda, las bases del cambio que necesita este país", y que el Govern complementa ahora con esta nueva línea de actuación para cumplir con los objetivos de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y alcanzar un 15% de parque protegido.

En representación de los municipios firmantes, el alcalde de Planoles (Tarragona), David Verge, ha afirmado que "la Catalunya de pueblos pequeños y medianos también necesita alquileres asequibles" entre otros, para afrontar la progresiva pérdida de población.

"Es la Catalunya en la que los municipios han perdido más del 40% o 50% de su población en los últimos 30 o 40 años mientras que Catalunya crecía un 30%", ha lamentado Verge, y ha defendido que la promoción de estas viviendas permita a la gente volver a vivir en estos municipios y reactivar escuelas y comercios.

LICITACIONES

Los convenios de colaboración comportan la cesión de los derechos de superficie por parte de los ayuntamientos, por un periodo de 75 años, así como la responsabilidad de la Generalitat de abrir la licitación, con previsión de hacerlo antes de que acabe el mes de abril, para buscar promotores para los terrenos y garantizar así que salen al mercado de la vivienda.

Las características de los terrenos, como su pequeño tamaño o su ubicación, hacen que los ayuntamientos no tengan los medios técnicos para asumir las licitaciones, de ahí que se haya decidido que la Generalitat sea la responsable para garantizar su edificación.

Cuando un promotor se presente a estos concursos, se iniciará el procedimiento de licitación, por el que se dará un periodo de un mes a otros interesados para que presenten sus ofertas, tras lo cual el solar será adjudicado.

Además de los 42 solares municipales, la Agència de l'Habitatge de Catalunya licitará otros 21 solares más, propiedad del Institut Català del Sòl (Incasol), en los que se podrán construir otras 257 viviendas, siendo así un total de 823.

RESERVA DE SOLARES

Esta nueva línea de actuación se enmarca en la reserva pública que el Govern ha puesto en marcha para encontrar solares con condiciones para construir vivienda, y a la que los ayuntamientos de Catalunya aportaron 670 solares en su primera convocatoria.

Algunos de los municipios firmantes de los convenios de colaboración este lunes incluyen Arenys de Munt (Barcelona), Rialp (Lleida), Vielha (Lleida), El Vendrell (Tarragona) o Sallent (Barcelona), entre otros.