El Govern forma al tercer sector sobre la creación de clubes de Lectura Fácil

La mesa de trabajo para fomentar la Lectura Fácil quiere incrementar y difundir nuevos materiales para fomentar la lectura accesible. - CONSELLERIA DE CULTURA

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha formado, durante mayo y junio, a las entidades del tercer sector social sobre la creación de clubes de Lectura Fácil.

Es una de las iniciativas acordadas durante la última reunión de la mesa de trabajo para fomentar la Lectura Fácil de la Conselleria y entidades del sector, en la que también se acordó continuar con la edición de un manual de buenas prácticas para la creación de dichos clubes de lectura y recopilar contenidos y recursos para ello, informa en un comunicado de este lunes.

Los cursos se han impartido en 6 bibliotecas de todo el territorio --Barcelona, Girona, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tarragona y Vic-- y han contado con la participación de más de 80 profesionales de entidades.

Las acciones se enmarcan en la medida 33 del Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya, que busca el "impulso de la edición y el consumo de lecturas adaptadas a las directrices de Lectura Fácil".

La medida tiene por objetivo incrementar la edición, la oferta y el consumo de los libros de Lectura Fácil para facilitar la accesibildiad a la lectura de todas las personas.