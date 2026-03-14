El Govern gana el premio iF DESIGN al mejor proyecto de mejora de trámites en el 2025

Los premios iF DESIGN - GENERALITAT

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de rediseño de servicios y trámites CaTgirem impulsado por el Govern ha sido reconocido con el premio iF DESIGN en la categoría de diseño de servicios, sistemas y procesos como mejor proyecto de mejora de los trámites administrativos desarrollado durante el 2025 a nivel global.

Este reconocimiento sitúa a la Generalitat entre las administraciones públicas que han estado premiadas por iniciativas similares como los gobiernos de Corea del Sur, Italia y la ciudad de Helsinki (Finlandia), según ha informado el Govern en un comunicado este sábado.

CaTGirem es una de las iniciativas puestas en marcha por el Govern en el marco de la reforma de la administración y, concretamente, está sirviendo para transformar 170 trámites y servicios de alto impacto para hacerlos más simples, más rápidos y más centrados en las personas.

El premio también reconoce el sistema de diseño del Govern que da pautas a la hora de crear nuevas webs y aplicaciones, basadas en inteligencia artificial generativa.

En los próximos meses también se aplicará en los espacios privados de relación con la administración, como la futura Área privada ciudadana.