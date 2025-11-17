El Govern habilita la descarga del certificado que acredita una discapacidad desde Internet

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas que tienen reconocida una discapacidad ya pueden obtener el certificado que la acredita directamente desde Internet, sin necesidad de hacer ningún trámite ni acudir a una oficina de atención a la ciudadanía, informa este lunes la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat en un comunicado.

Para hacerlo, los usuarios deben acceder al área privada e identificarse con el idCAT Mòbil u otro certificado digital, y una vez dentro acceder a sus datos y obtener el justificante, una mejora de la que se beneficiarán más de 700.000 personas que tienen reconocida alguna discapacidad en Catalunya.

La Generalitat está trabajando en más de 170 trámites y servicios que en junio del próximo año se habrán transformado con el objetivo de agilizarlos, reducir la burocracia y mejorar la atención ciudadana, y ha priorizado los 10 trámites más solicitados, entre ellos el certificado que acredita la discapacidad reconocida.