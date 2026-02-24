El Govern impulsa un decreto para agilizar la elaboración de planes de protección civil municipales

Archivo - Crecida del río Besós, a 29 de abril de 2024, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el procedimiento para elaborar un nuevo decreto que simplifique y actualice el proceso de redacción, tramitación, homologación y revisión de los planes de protección civil municipales, con el objetivo de que todos los ayuntamientos --especialmente los de menor dimensión y con escasos recursos-- tengan herramientas eficaces para gestionar los riesgos.

Entre sus objetivos, el nuevo decreto también busca incrementar la calidad, operatividad y la capacidad de respuesta en situaciones de riesgo o emergencia, mediante los instrumentos de planificación municipal que sean "efectivamente operativos", informa en documento el Govern tras el Consell Executiu celebrado este martes.

Por ello, se prevé elaborar un nuevo marco jurídico que permita racionalizar el procedimiento de elaboración y tramitación de estos planes, así como mejorar la eficiencia y la coherencia global.