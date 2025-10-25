El Govern impulsa un estudio para evaluar la experiencia de voto de catalanes en el exterior

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsado un estudio para evaluar la experiencia del voto exterior de los catalanes residentes en el extranjero.

El documento servirá para hacer balance de los efectos de las últimas modificaciones normativas introducidas en la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), informa la Generalitat en un comunicado este sábado.

La iniciativa pretende dar cumplimiento a una resolución del Parlament para facilitar el ejercicio del voto exterior, a través de un cuestionario dirigido a catalanes residentes en el extranjero durante las elecciones al Parlament de Catalunya el 12 de mayo de 2024.

El cuestionario se puede responder en línea hasta el 28 de noviembre y recoge información sobre aspectos como el procedimiento de votación, la inscripción en el CERA antes de la convocatoria electoral, la recepción de documentación, los pasos a seguir para votar y las propuestas de mejora del procedimiento.

Este cuestionario ha sido diseñado por la Subdirección General de Procesos Electorales y Democracia Directa (Departament de Justicia), en colaboración con la Dirección General de la Catalunya Exterior (Departament de Unión Europea y Acción Exterior) y el Consell de la Catalunya Exterior.