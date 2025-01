El Govern impulsa un grupo de trabajo para "rememorar" los 50 años de la muerte de Franco

Tendrá una duración de un trimestre para elaborar actividades el resto del año

El Govern de la Generalitat constituirá un grupo de trabajo que se encargará de elaborar un programa de actuaciones en 2025 para "rememorar" los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, según ha informado en un comunicado este martes.

Así lo ha acordado este martes el Consell Executiu, que ha decidido que en este grupo de trabajo haya representantes de todos los departamentos de la Generalitat para asegurar una perspectiva diversa y una coordinación eficaz y, además, se promoverá la colaboración con agentes sociales y culturales como ayuntamientos, universidades y entidades memorialistas.

El objetivo de este grupo de trabajo --que tendrá una temporalidad acotada al primer trimestre del año-- es realizar una programación de actividades en toda Catalunya durante el resto del año, entre las que se incluirán exposiciones, actividades educativas y pedagógicas, charlas y coloquios para analizar la dictadura franquista, la oposición antifascista y el camino hacia la democracia.

EL MEMORIAL DE CAMP DE LA BOTA

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que ya hay una actividad concreta que ya está "diseñada y pensada para llevar a cabo en esta primera mitad de 2025, la inauguración del memorial del Camp de la Bota", que está previsto que se finalice antes de este verano.

Paneque ha añadido que se trata de un monumento "en un espacio donde lo que se quiere recordar precisamente es la necesidad de preservar estos valores compartidos y la memoria democrática".

Preguntada sobre si el Govern invitará al Rey a estos actos, la portavoz ha respondido que aun no están diseñados y que, por lo tanto, no puede decir "a quien se invitará y a quien no".

PRESERVAR LA MEMORIA ANTIFRANQUISTA

El Govern pretende hacer un balance histórico y concienciar sobre la importancia de preservar la memoria antifranquista y poner de manifiesto que existen peligros que suponen una amenaza hacia la democracia, las libertades y los derechos como son el auge de fuerzas sociales y políticas de carácter autoritario.

Este grupo de trabajo estará adscrito al Departamento de Justicia y Calidad Democrática y encabezado por la Dirección General de Memoria Democrática y el Memorial Democrático y pretende integrarse en una acción global de carácter participativo del Govern.