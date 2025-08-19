El Govern impulsa la mejora de la conectividad ecológica en tres rieras de la cuenca del Foix

Obras para la mejora de la conectividad ecológica en tres rieras de la cuenca del Foix
Obras para la mejora de la conectividad ecológica en tres rieras de la cuenca del Foix - GENERALITAT DE CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 19 agosto 2025 13:10
@epcatalunya

TARRAGONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat impulsa la mejora de la conectividad ecológica y del paisaje natural en tres ejes fluviales estratégicos de la cuenca del Foix, situados entre el Baix y el Alt Penedès: la riera de Marmellar, las rieras de Estalella y de Estalleta, y los torrentes de Cal Biel y de la Bruixa.

Estas actuaciones se están ejecutando en los términos municipales de L'Arboç, Banyeres del Penedès (Tarragona), Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), informa la Generalitat este martes en un comunicado.

Los trabajos, que empezaron a mediados de julio, se desplegarán a lo largo de 7,7 kilómetros de cursos fluviales y permitirán favorecer la dispersión de la fauna a través de infraestructuras viarias y ferroviarias como la AP-7, la N-340 y la línea de alta velocidad.

Las actuaciones incluyen la eliminación de especies vegetales invasoras, la adecuación de taludes, la revegetación con especies autóctonas de bosque de ribera y la mejora de los pasos inferiores de las infraestructuras para facilitar la circulación del agua y de la fauna.

El presupuesto total de la actuación asciende a 874.061 euros, financiados con fondos europeos NextGeneration dentro del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència y el proyecto se enmarca dentro del Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya.

