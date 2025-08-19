El Govern impulsa la mejora de la conectividad ecológica en tres rieras de la cuenca del Foix

TARRAGONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat impulsa la mejora de la conectividad ecológica y del paisaje natural en tres ejes fluviales estratégicos de la cuenca del Foix, situados entre el Baix y el Alt Penedès: la riera de Marmellar, las rieras de Estalella y de Estalleta, y los torrentes de Cal Biel y de la Bruixa.
Estas actuaciones se están ejecutando en los términos municipales de L'Arboç, Banyeres del Penedès (Tarragona), Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), informa la Generalitat este martes en un comunicado.
Los trabajos, que empezaron a mediados de julio, se desplegarán a lo largo de 7,7 kilómetros de cursos fluviales y permitirán favorecer la dispersión de la fauna a través de infraestructuras viarias y ferroviarias como la AP-7, la N-340 y la línea de alta velocidad.
Las actuaciones incluyen la eliminación de especies vegetales invasoras, la adecuación de taludes, la revegetación con especies autóctonas de bosque de ribera y la mejora de los pasos inferiores de las infraestructuras para facilitar la circulación del agua y de la fauna.
El presupuesto total de la actuación asciende a 874.061 euros, financiados con fondos europeos NextGeneration dentro del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència y el proyecto se enmarca dentro del Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya.