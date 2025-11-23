El Govern impulsa una web con información sobre los sistemas de IA que usa la administración

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsado una herramienta, consultable a través de internet, que recoge y organiza información clave sobre todos los sistemas de inteligencia artificial (IA) que utiliza la administración, el Registro de sistemas de IA y otros algoritmos.

Este inventario permite a la ciudadanía acceder de manera clara y sencilla a datos sobre cómo se usan estas tecnologías, fomentando así la confianza y la transparencia, informa el Departament de la Presidencia en un comunicado este domingo.

Este registro cuenta con 31 sistemas publicados con fichas que detallan su funcionamiento, impacto y estado de desarrollo, e incluye tanto sistemas de IA como algoritmos deterministas con un impacto significativo en las decisiones de la administración.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de reforma de la administración, con la voluntad de hacerla más eficiente, transparente y próxima, y para garantizar que este proyecto cumple los estándares internacionales, la Generalitat se ha inspirado en ejemplos como los registros de Amsterdam (Países Bajos), Helsinki (Finlandia) y los Países Bajos, así como en informes académicos.

INFORMACIÓN

En estas fichas se puede consultar información sobre qué hace, cómo funciona y qué impacto tiene cada sistema.

Así, se explica qué tipo de datos utilizan los sistemas, de dónde provienen, el proceso técnico que se sigue para operar y la frecuencia con la que se utiliza.

Además, también se explicita el impacto de los sistemas en derechos como la privacidad, la transparencia y la no discriminación, e identifica los riesgos que puede comportar y posibles sesgos, así como protocolos de validación humana o un apartado que expone los beneficios esperados.

Entre los 31 sistemas ya publicados, destacan un anonimizador de documentos para toda la Generalitat, el bot de conversación del Consorci AOC, que facilita respuestas a la ciudadanía sobre servicios digitales o el generador de resúmenes de normas en lenguaje claro, que trata de forma automática la normativa publicada en el Portal Jurídic.