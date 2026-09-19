El Govern invertirá más de 50 millones de euros en equipamientos culturales de proximidad

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández - GOVERN

TARRAGONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciado que el Govern invertirá más de 50 millones en equipamientos de proximidad, "la mayor" inversión de este tipo de la historia, para la mejora y construcción de equipamientos culturales en toda Catalunya.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys construint el futur. Un país que avança amb una cultura per a tothom', en Tarragona, en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura.

Al acto han acudido directores de equipamientos nacionales, museos e instituciones como el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, la ESMUC, L'Auditori y el Museu d'Història de Catalunya, entre otros, y ha contado con la participación del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, además de una conversación sobre el papel de la cultura con el secretario general de Cultura, Josep Maria Carreté, y el director general de Derechos Culturales, Xavier Fina.

Además, también ha anunciado un nuevo fondo específico destinado a preservar el patrimonio que entrará en funcionamiento durante esta legislatura, pensado especialmente para ayudar a conservar casas, masías, iglesias y otros edificios históricos.

IA Y PROYECCIÓN DE LA CULTURA

En el campo de la Inteligencia Artificial (IA) ha anunciado que este está organizando un fórum sobre la IA y el papel de la cultura de cara al 2027, centrado en como esta tecnología "atraviesa" los procesos de pensamiento y creación.

En referencia a la proyección internacional de la cultura catalana, ha dicho que se vive un momento de gran proyección y que el Ejecutivo trabaja para crear un "gran equipamiento cultural y deportivo para acoger grandes eventos".

CULTURA PARA "PROTEGER LA DEMOCRACIA"

Hernández ha puesto en valor la cultura para formar una sociedad "más preparada para proteger la democracia", y ha subrayado que una sociedad más culta es también más crítica, más democrática y más justa.

Ha subrayado la importancia de construir las políticas públicas culturales de la próxima década con consensos amplios, por lo que, dice, el Govern impulsa el Pacte Nacional per la Cultura.

Así, ha situado la defensa de los derechos culturales y la cultura como "herramienta fundamental ante la desinformación", y ha alertado que estamos en una situación que califica de emergencia democrática.