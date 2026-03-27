El Govern invierte 4,7 millones en actuaciones para reparar daños del temporal Harry

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una visita en Peralada - GENERALITAT

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado este viernes que el Govern está invirtiendo 4,7 millones de euros en una sesentena de actuaciones de emergencia para reparar los daños del temporal Harry en los cauces fluviales.

Lo ha expuesto durante una visita a los trabajos de reparación de la mota del río Orlina, a su paso por Peralada (Girona), acompañada por el alcalde, Miquel Brugat, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, entre otras autoridades, informa la Conselleria en un comunicado.

Este punto se vio afectado por el temporal Harry, que sacudió a Catalunya entre el 18 y el 25 de enero de 2026, generando lluvias y la crecida de muchos ríos del cuadrante noreste.

La consellera ha destacado la celeridad de la gestión pública en esta crisis, diciendo que "la ACA inició las inspecciones al día siguiente del episodio de lluvias y, en menos de un mes, se han aprobado las contrataciones de emergencia para actuar en los puntos más críticos del territorio".

Estas intervenciones, que suman un total de sesenta, incluyen reparaciones de diques, desbroces y redistribución de sedimentos en cuencas como las del Ter, el Daró o el Onyar.