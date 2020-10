El Govern inyectará "lo antes posible" los 20 millones del fondo Covid para las universidades

Amplía el uso de la mascarilla en las universidades a cualquier espacio independientemente de la distancia

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo catalán inyectará "tan pronto como sea posible" los 20 millones de euros del Fondo Covid que irán destinados a las universidades catalanas para hacer frente a los gastos extraordinarios y los menores ingresos a raíz de la pandemia.

"Somos conscientes de la situación generada por la pandemia e inyectaremos este avance tan pronto como sea posible, además de intentar conseguir más fondos para que las universidades catalanas no pierdan pistón", ha explicado en una reunión telemática de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Tremosa ha agradecido el esfuerzo de las universidades para adaptarse a la situación originada por la pandemia, y la junta ha aprobado la ampliación del plan sectorial de universidades revisado por el Procicat a tenor de la evolución epidemiológica, en relación a la obligatoriedad de la mascarilla.

El uso de la mascarilla será obligatorio en cualquier espacio interior y exterior universitario, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad.

La ampliación de medidas de prevención también afecta a las reuniones y conferencia y pide que las universidades prioricen, siempre que sea posible, las videoconferencias, y que las reuniones imprescindibles que se deban hacer presencialmente se limiten a un máximo de 10 personas, aplicando todas las medidas de prevención.

Tremosa ha reafirmado ante los 12 rectores catalanes que es necesario "un esfuerzo" para poder incrementar el peso de las universidades respecte al PIB, como prevé el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

El conseller ha criticado el borrador del Gobierno central sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador y ha valorado que no es positivo porque "afecta a la autonomía universitaria y a las competencias de Catalunya, no incluye recursos adicionales y supedida los criterios de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a los de ANECA".