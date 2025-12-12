El Govern lamenta el feminicidio de una mujer en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre

Archivo - Teléfono ante estas situaciones en Catalunya - IGUALTAT I FEMINISME - Archivo

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el feminicidio de una mujer de 36 años en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre, y expresa su "más sentido pésame" a su entorno, informa en un comunicado el Govern.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a su pareja este miércoles como presunto autor de los hechos y ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza este viernes acusado de un delito de asesinato.

Con este, son 10 los feminicidios cometidos en Catalunya este año, y desde que se comenzaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 158, de los que 148 son mujeres y 10 corresponden a niños y jóvenes asesinados en el marco de las violencias machistas.