El Govern lanzará ayudas para tecnologías limpias tras la autorización de la Comisión Europea

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BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellería de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha puesto en marcha el diseño de una nueva convocatoria de ayudas para favorecer la producción de tecnologías limpias en el sector industrial, después de recibir la autorización de la Comisión Europea.

Según explica en un comunicado este jueves, el plan de ayudas públicas presentado por el Govern "se ajusta al marco europeo para una industria limpia", el denominado CISAF (Clean Industry State Aid Framework), lo que convierte a Catalunya en la primera región de España en recibir esta luz verde por parte de la Unión Europea, y la tercera en Europa.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha afirmado que esta aprobación es "una noticia excelente para el presente y el futuro de la industria catalana", y que permitirá avanzar a Catalunya en el despliegue de una nueva línea de apoyo.

Las previsiones del departamento pasan por que la convocatoria contemple un importe de 50 millones de euros, que se podrían otorgar, de manera directa, hasta el 31 de diciembre de 2030, y con la posibilidad de que financien un 15% del total de la inversión de los proyectos.

Las ayudas irán dirigidas a todas aquellas empresas que inviertan en la producción de tecnologías "limpias", como baterías eléctricas, turbinas eólicas o bombas de calor, así como en los componentes que favorecen la producción de las mismas.