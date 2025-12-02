El Govern se marca como reto que la "bonanza económica" llegue al bolsillo del trabajador

Archivo - El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha destacado que el objetivo del Govern es que "la situación macroeconómica de bonanza" llegue al bolsillo del trabajador.

Ha reaccionado de esta forma a los datos del paro publicados este martes, que muestran una reducción en Catalunya de 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

"Tenemos que conseguir que la situación macroeconómica de bonanza llegue a las personas con políticas de relaciones laborales o negociación colectiva para que la cantidad de puestos de trabajo que se están generando permitan a las personas trabajadoras ver reflejada la bonanza económica en sus bolsillos", ha dicho.

Ramos ha puesto en valor que las cifras de ocupación y de paro "son muy buenas" y que reflejan que el mercado de trabajo catalán va por el buen camino, en sus palabras.

"Si el mes de diciembre no se tuerce, 2025 finalizará de una forma muy buena respecto a la cantidad de puestos de trabajo", ha vaticinado.