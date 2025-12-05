El Govern pacta con el Consell de Gremis de Catalunya para impulsar el comercio de proximidad

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana del Consum (ACC), vinculada a la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme para acompañar a las empresas en una mejora de la calidad y atención a los consumidores.

El objetivo principal es "consolidar la confianza de la ciudadanía en el comercio de proximidad", siempre en base a la profesionalidad, el trato personalizado, un compromiso con la calidad y la capacidad de adaptación al cambio del gusto de los consumidores, ha explicado la Generalitat en un comunicado este viernes.

Otro de los compromisos pasa por la promoción de mecanismos de resolución de conflictos en torno al consumo, a través de la mediación o el arbitraje, y que eviten la vía judicial.

Ambas entidades pondrán en marcha acciones informativas y educativas para profesionales, empresas y trabajadores, como la publicación de una serie de infografías con las dudas más habituales.

El director de la ACC, Isidor García, ha destacado que ambas partes tienen interés de "desarrollar de forma coordinada actuaciones que favorezcan la transparencia del mercado, los derechos de los consumidores y su satisfacción".