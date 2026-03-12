El Govern y el Parlamento Europeo impulsan una campaña sobre los derechos de los consumidores

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante la presentación de la camapaña 'Drets amb segell UE' - CONSELLERIA DE EMPRESA

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Agència Catalana del Consum de la Conselleria de Empresa y Trabajo, y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona han presentado este jueves la campaña 'Drets amb segell UE' para explicar los derechos de los consumidores en compras y contratación, ha informado el Govern en un comunicado.

La iniciativa, que se ha presentado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, se difundirá a través de las redes sociales y consta de 10 vídeos elaborados por cinco creadores de contenido que explican derechos que afectan al día a día de los consumidores europeos.

La campaña, producida por la agencia creativa Sibilare, se difundirá durante las próximas semanas en las cuentas de Instagram y Youtube de la Agència Catalana del Consum y de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, y también incluye un díptico informativo que explica los objetivos y contenido de la misma.

El encargado de inaugurar el acto ha sido el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, que ha destacado que el comercio digital es ya una parte central de la economía y que, por eso, "la protección de los derechos de los consumidores en el entorno digital es hoy más importante que nunca".

Durante la presentación, la eurodiputada Laura Ballarín ha afirmado que Europa es el lugar del mundo en el que los consumidores están más protegidos, pero que eso no significa que no haya que reivindicar la plena aplicación de las leyes europeas ya aprobadas y continuar avanzando en nuevas iniciativas.