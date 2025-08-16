El Govern pide prudencia ante el riesgo extremo de incendio forestal este domingo en Catalunya

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha pedido "mucha prudencia" ante el riesgo extremo de incendio forestal este domingo, cuando se prevé que sea la jornada con el peligro de incendio más elevado de todo el año en Catalunya.

Agents Rurals prevé que este domingo se extienda el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio en 133 municipios de 13 comarcas, informa la Conselleria de Interior y Seguridad Pública en un comunicado este sábado.

Continuará restringido el acceso a 9 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig.

Además de la activación del nivel 4 del Pla Alfa, este domingo se incrementa el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal: un total de 186 municipios repartidos en 24 comarcas.

En una reunión este domingo al mediodía del Comitè Tècnic del plan Infocat en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, se realizará seguimiento de las alertas y se valorarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad colectiva.