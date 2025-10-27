El Govern presentará el 7 de noviembre su plan de acción contra el abandono escolar prematuro

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado que el Departamento presentará el 7 de noviembre su Plan de acción contra el abandono escolar prematuro, con 10 ejes para la continuidad educativa y la lucha contra el abandono.

En la clausura de la 'Semana Cero Abandono' organizada por la Fundació Bofill, ha destacado la orientación educativa como una de las claves para prevenir el abandono escolar prematuro.

"Orientar bien quiere decir creer en el potencial de cada joven, tener expectativas en todos y cada uno de ellos, y tener recursos e información sobre los diferentes itinerarios. Y eso se puede garantizar especialmente si la orientación educativa es universal, integrada y estructural", ha dicho.

Niubó ha remarcado el objetivo de hacer de la lucha contra el abandono escolar uno de los ejes de actuación del Departamento.

Un 15,28% de personas que habían abandonado los estudios se han reincorporado al sistema educativo el curso actual, gracias al programa Reconnect-es, una iniciativa con la que los profesionales pueden identificar, acompañar y orientar a los jóvenes.