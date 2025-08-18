Archivo - El Govern prevé un inicio de la vendimia de 2025 "mejor que el del año pasado" - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat prevé un inicio de la vendimia de 2025 "mejor que el del año pasado", amparándose en una mejora en la salida de uva, informa en un comunicado este lunes.

Esta previsión, impulsada a través del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), recoge datos de la salida de la uva en tres variedades mayoritarias, que son xarel·lo, macabeo y parellada, en una red de parcelas distribuidas por el territorio de la DO Penedès (Barcelona) desde 1984.

La Conselleria sostiene que la variedad xarel·lo presenta una "buena recuperación", con un aumento de alrededor del 28% en el territorio de la DO Penedès, mientras que la variedad macabeo apunta a una subida del 13,1%, después de registrar niveles inferiores los años 2022 y 2024.

Por su parte, la variedad parellada es la que presenta una mejora más moderada, "todavía lejos de los valores medios históricos registrados", según el Departamento.

En cuanto al calendario, este año el inicio de la vendimia presenta un ligero retraso respecto a la campaña anterior, de entre 1 y 3 días, en las zonas de la costa y en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mientras que en algunas parcelas el ciclo vegetativo muestra un retraso más acusado, que puede llegar a los 7 o 9 días.