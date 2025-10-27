El Govern prueba reducir el impacto sonoro en un tramo de la C-31 limitando la velocidad por la noche

Archivo - La vía C-31 a su paso por el Garraf (Barcelona), en una imagen de archivo. - GOVERN - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellerias de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y de Interior de la Generalitat han activado una prueba piloto para reducir el impacto sonoro nocturno de la C-31 a su paso por Castelldefels y Gavà (Barcelona) limitando la velocidad permitida, informan en un comunicado este lunes.

A partir de la noche de este lunes y de mañana martes, se reducirá la velocidad máxima permitida en horario nocturno en un tramo de 6 kilómetros, una medida con la que el Govern considera que "pueden beneficiarse unos 2.500 vecinos y incrementando el trayecto en solo un minuto".

Hasta el 4 de diciembre, cada noche entre las 22 horas y las 7 horas, se limitará la velocidad máxima permitida en 70 kilómetros por hora --actualmente, en este tramo de la C-31 se puede circular como máximo a 100 kilómetros por hora, según el ámbito--, una medida que irá acompañada de controles para asegurar su cumplimiento.