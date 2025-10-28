El Govern y Puigcerdà (Girona) acuerdan la construcción del nuevo Arxiu Comarcal de la Cerdanya

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

GIRONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Puigcerdà (Girona) han formalizado un convenio de colaboración para la construcción de la nueva sede del Arxiu Comarcal de la Cerdanya con una inversión de 4,3 millones de euros, informa la Generalitat este martes tras el Consell Executiu.

Responde a la necesidad de dotar a la comarca de un equipamiento "adecuado" para la preservación, acceso y difusión de su patrimonio documental, y se financiará íntegramente a través de una subvención directa de la Conselleria de Cultura mediante la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Por su parte, el consistorio de Puigcerdà ha cedido un solar municipal de 1.413 metros cuadrados situado en la avenida Torreons, para la construcción del nuevo edificio, y asumirá el mantenimiento de la instalación una vez finalizada.

El calendario de ejecución está fijado entre 2025 y 2029 y la nueva sede "permitirá solucionar la falta de espacio del actual archivo", ubicado desde 1989 en el antiguo convento de Sant Domènec, y garantizará la conservación y el acceso a los fondos documentales públicos y privados de la comarca.

El Arxiu Comarcal de la Cerdanya forma parte de la Xarxa d'Arxius comarcal adscrita a la Conselleria de Cultura y se fundó para continuar "la labor de conservación del patrimonio documental de la Cerdanya llevada a cabo por el archivo municipal de Puigcerdà".