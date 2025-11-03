El Govern rebaja hasta el 1,2% el suelo que se debe usar para instalar energía verde hasta 2050

La consellera de Territorio, Silvia Paneque, en un imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que el Pla Territorial Sectorial per a la Implantación de les Energies Renovables (Plater) reduce hasta el 1,2% la superficie que se deberá usar para instalar energías renovables antes de 2050.

Lo ha dicho este lunes en un encuentro con la prensa junto al secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, la directora del Icaen, Anna Camp, en el que ha añadido que el Plater es un instrumento de ordenación territorial y una herramienta urbanística para acotar las zonas en las que deberán situar.

En total, se deberán destinar 314 kilómetros cuadrados a solar fotovoltaica y 69 kilómetros cuadrados a eólica, y es una cifra inferior al 2,5% del territorio total que marcaba la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat), y Camp ha explicado que se debe a que se ha hecho un trabajo más fino de selección.

Paneque ha explicado que el Plater señala la superficie apta para instalar un parque eólico o fotovoltaico y que serán las entidades municipales las que deberán decidir qué zonas las deberán acoger en una proporción mínima de 1/10.

Es decir, todos los municipios tendrán un objetivo mínimo de potencia instalada y zonas donde se podrán situar las plantas de producción, y serán ellos los que decidan las que ocupa para alcanzar este objetivo mínimo.

En total, el Govern ha detectado que hay una superficie de 5.971 kilómetros cuadrados aptos para instalar energía eólica, mientras que el suelo apto para instalar placas solares son 7.233 kilómetros cuadrados, de los que 3.362 kilómetros cuadrados son considerados prioritarios.

Camp ha añadido que el Plater "sirve para ordenar dónde" instalar energías renovables, fijar objetivos, definir zonas óptimas y establecer pasillos para las líneas de evacuación de la energía.

MUNDO LOCAL

Paneque ha señalado que a partir de este lunes presentarán los resultados preliminares del Plater a los entes locales y que en enero de 2026 se abrirá la exposición pública, que se alargará tres meses --por encima de los 45 días que marca la ley-- y que la voluntad es tenerlo aprobado en enero de 2027.

Camp ha apuntado que ahora se abre una fase de diálogo y participación social para explicar el Plater a los municipios para que puedan conocer el plan y trasladarlo a los municipios.

Ha añadido que, una vez aprobado el Plater, los ayuntamientos podrán aceptar las zonas marcadas por el Plater o modificar la zona apta o reducirla hasta un mínimo que estará marcado por ley, y, en todo caso, cada localidad podrá restar a su objetivo mínimo las energías renovables que ya estén instaladas.

Preguntados por si prevén litigiosidad, Paneque ha explicado que ya ha habido una negociación con los actores del territorio para evitarlo, aunque ha dicho que no descartan que haya recursos judiciales.