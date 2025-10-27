El Govern reconoce los títulos de monitor y director de ocio como méritos en oposiciones docentes

Archivo - Una mujer sale de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern reconocerá los títulos de monitor y director de educación en el ocio infantil y juvenil como méritos en las oposiciones para acceder a la función pública docente, informan las consellerias de Derechos Sociales y Educación de la Generalitat este lunes en un comunicado.

Esta medida se aplica ya a la convocatoria de oposiciones docentes, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), para cubrir 1.100 plazas, y permitirá sumar puntos al baremo de méritos: 0,10 por el título de monitor y 0,15 por el de director.

Además, solo serán válidos los títulos expedidos por escuelas reconocidas por la Dirección General de Juventud y la iniciativa "responde a una demanda histórica del sector del ocio".

El objetivo es reconocer el valor educativo de este ámbito y destacar competencias "esenciales" para la práctica docente, como el trabajo en equipo, el liderazgo educativo, la gestión de grupos, la educación emocional, la resolución de conflictos o la mirada comunitaria.

Este reconocimiento se enmarca en la Estrategia de reconocimiento del ocio educativo en Catalunya, elaborada por la Dirección General de Juventud, y responde a la voluntad del Govern de "dar apoyo al sector del ocio, garantizar la viabilidad, la calidad y la presencia territorial".