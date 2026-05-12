El Govern rehabilitará el puente de Aitona (Lleida) para garantizar el acceso a la zona agraria

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la alcaldesa de Aitona (Lleida), Rosa Pujol - GOVERN

LLEIDA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la alcaldesa de Aitona (Lleida), Rosa Pujol, han acordado que el Govern asuma la redacción del proyecto de rehabilitación del puente que cruza el río Segre a su paso por el municipio y que da acceso a cerca de 4.000 hectáreas agrícolas, donde se concentra gran parte de la producción de Aitona.

Tras la redacción del proyecto, se licitará y en 2027 se prevé que empiecen las obras que tendrán un coste de más de 4 millones de euros, y que renovarán un puente que tiene importantes signos de deterioro, especialmente en los pilares que lo sostienen, informa el Govern en un comunicado este martes.

En declaraciones posteriores, Dalmau ha reivindicado la necesidad de rehabilitar la infraestructura: "Es estratégica porque pasan más de 100 millones de kilos de fruta, que acaban alimentando a los catalanes del conjunto del país y también sirven al conjunto de la exportación".