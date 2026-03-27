El Govern y el sector del comercio y la hostelería preparan un Pacte Nacional pel Comerç

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, se ha reunido con diferentes representantes de entidades del comercio y hostelería de Catalunya para presentar y preparar un futuro Pacte Nacional pel Comerç i l'Hosteleria, tras una petición conjunta firmada por más de 78 entidades del sector.

Este pacto tiene el objetivo de "preservar y potenciar" el comercio y la hostelería como un eje económico y social, que representa más del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya y el 19,5% de la ocupación, informa este viernes el Consell de Gremis, una de las entidades presentes en la reunión, en un comunicado.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado martes, reunió a 12 representantes del Consell de Gremis, Barcelona Comerç, Comertia, Barcelona Oberta, Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya, COACB, Gremi de Restauració, Gremi d'Hotels, UPM, Cecot y Foment, con Sàmper y otros representantes de la conselleria.

El modelo de comercio como un vertebrador social, el fomento de la ocupación, la prestidigitación y profesionalización de las entidades y el sector, la formación profesional, la digitalización o el fomento del catalán son algunos de los puntos que se han establecido como ejes de trabajo.

Mientras que Sàmper ha afirmado su compromiso para que este pacto llegue a conseguirse, el presidente del Consell de Gremis, Joan Guillem, ha subrayado como positivo que se haya escuchado y entendido la necesidad del pacto, así como el compromiso del Govern, pero añadido que "esperamos que realmente se pueda trabajar con y desde el sector con la Administración".