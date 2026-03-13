El Govern tomará medidas ante la crisis "lo más pronto posible" a la espera de la UE y el Gobierno

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Jaume Duch, se reúnen con PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP en el Parlament para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat espera tomar medidas para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio "lo más pronto posible", pero las definirá tras conocer las medidas que adopten la Comisión Europea y el Gobierno y saber el margen fiscal del que dispondrán, y tras estudiar su complementariedad.

Lo ha dicho el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una rueda de prensa posterior a la cumbre de este viernes del Govern con los partidos, que ha valorado muy positivamente, y donde ha asegurado que el objetivo es "movilizar los recursos que hagan falta durante el tiempo que hagan falta".

"Es distinto si la Comisión Europea articula distintos mecanismos de respuesta en forma de fondos europeos, de préstamos, de suspensión o no de las reglas fiscales..., y cómo esto se transmite, también en el caso de España, a las diferentes comunidades autónomas. Hay que ser muy prudente", ha dicho.

Ha detallado que han acordado con los grupos crear un grupo permanente de análisis de la situación, y que adoptarán las medidas tras haber escuchado las peticiones de los distintos partidos, así como de las patronales y los sindicatos y los principales sectores económicos afectados.

Para el Govern, los sectores económicos a los que más preocupa la afectación del conflicto son aquellos "especialmente vinculados al consumo energético", y ha citado el sector industrial, el químico, el agroalimentario y el automovilístico.

REBAJA DE IMPUESTOS

Tras la cumbre, partidos como Junts o el PP han pedido rebajas de impuestos, medidas que los Comuns y la CUP han rechazado; preguntado por si el Govern lo estudia, Dalmau ha respondido que se han propuesto "medidas de un lado y del otro", y que su obligación es escuchar las propuestas y analizarlas.

"Hoy era el día de escuchar para poder actuar lo antes posible, y una vez hemos escuchado cuáles son las peticiones y el marco de respuesta que determina la Comisión Europea actuaremos", ha asegurado, y ha agradecido las contribuciones de los grupos y el buen tono.

PRESUPUESTOS

La cumbre se ha producido a una semana del debate de totalidad del proyecto de Presupuestos del Govern en el Parlament, acordados con los Comuns, pero no con ERC.

El conseller ha rechazado valorar si las medidas que se tomen estarán condicionados por el éxito o no del proyecto de nuevas cuentas públicas en el trámite parlamentario.

"No quiero articular más pronunciamientos sobre los Presupuestos de los que ya hemos venido haciendo en los últimos días. Hoy creo que era un momento de escuchar las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios", ha argumentado.

Ha añadido tan solo que el Govern está concentrado en que Catalunya cuente con Presupuestos, y ha insistido en la idea que transmiten desde el Ejecutivo estas últimas semanas: "En momentos de incertidumbre son importantes las certezas".