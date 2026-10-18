La nave de Sant Fruitós del Bages (Barcelona) donde se ubicará la Reserva Nacional de Museus de Catalunya - GOVERN

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ubicará en Sant Fruitós del Bages (Barcelona) la Reserva Nacional de Museus de Catalunya, un espacio compartido donde se custodiarán los bienes patrimoniales de los 122 museos de Catalunya (públicos y privados) y que complementará sus reservas propias.

Fuentes de la Conselleria de Cultura han explicado que se ubicará en una nave de 38.000 metros cuadrados, está previsto que entre en funcionamiento entre finales de 2029 y principios de 2030, y supondrá un coste total a la Generalitat de 73,1 millones de euros.

PLAN FINANCIERO Y ADECUACIÓN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este domingo las instalaciones que albergarán la Reserva, 15 días después de que la Conselleria de Cultura firmase el contrato con la empresa P3 para alquilar este espacio durante 3 años y comprarlo después.

En concreto, la Generalitat destinará 8,3 millones de euros al alquiler del espacio durante los 3 primeros años, tras lo que prevé invertir 41,2 millones en la compra de la parcela y la nave, y también destinará 23,5 millones a la adecuación de la nave.

La Conselleria ya está trabajando en un plan de usos para adaptar el espacio y que pueda albergar las obras en las condiciones climatológicas y de humedad adecuadas, tras lo que se redactará el proyecto arquitectónico y se licitarán y ejecutarán las obras.

AMPLIABLE A UN SEGUNDO PISO

La Reserva contará con un depósito de colecciones de 32.000 metros cuadrados; una zona de gestión de colecciones, con laboratorios de restauración, de 4.800 metros cuadrados, y un espacio exterior de 402 metros cuadrados, lo que hace un total de 38.000 metros cuadrados.

Se ha escogido esta nave por su ubicación "central" en Catalunya, y porque también permite la posibilidad de ampliar el espacio a una segunda planta, que permitiría llegar a unos 64.000 metros cuadrados.

La previsión del Govern es que la Reserva tenga capacidad para custodiar las colecciones de los museos catalanes (prevén albergar inicialmente unas 140.000 piezas) con un crecimiento de entre el 5 y el 10% anual durante los próximos 20 años.

La nave se encuentra en una parcela única dentro de un polígono industrial, lo que permitirá un mejor control y vigilancia del depósito, del que se encargarán los Mossos d'Esquadra, con quienes ya está trabajando el departamento de Cultura.

ESPACIO INSUFICIENTE

Actualmente Catalunya cuenta con 122 museos registrados y 171 espacios de reserva, de los cuales 46 son instalaciones externas, y un 80% de los mismos asegura que disponen de un espacio insuficiente para almacenar su material y solo uno de cada cuatro tiene un espacio de almacenaje para los próximos 10 años.

Los museos que podrán utilizar este espacio son los nacionales y con interés nacional, los de titularidad de la Generalitat o participación mayoritaria, los registrados en el ámbito provincial, comarcal y local y los temáticos de las redes.

La Reserva también albergará la colección de la Generalitat, fondos histórico-artísticos y de arqueología; decomisos policiales y depósitos judiciales, y colecciones que se tengan que custodiar por emergencias o desastres naturales.

FINANCIACIÓN Y REFERENCIA INTERNACIONAL

La Conselleria de Cultura establecerá una línea de convenios con museos y no les cobrará un precio de mercado por almacenar sus piezas, sino que intentará que sea algo gratuito o una cuota simbólica, y el Govern también establecerá una serie de condiciones para acoger material de museos.

Para la planificación del proyecto, se realizó un estudio internacional de reservas museísticas europeas, y la de Catalunya será la que prestará el servicio a más museos --122--, ya que lo habitual es de 3-4 museos y hasta un máximo de 9, han detallado fuentes del Govern.