El Govern ve "cierta estabilización" en el mercado de trabajo en Catalunya

El director general de Relaciones Laborales asegura que hay que encarar diciembre con "optimismo, pero muy moderados"

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Seguridad y Salud Laboral de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha considerado que el mercado de trabajo en Catalunya está teniendo "una cierta estabilización" tras los datos del paro registrados en el mes de noviembre.

En una rueda de prensa telemática este miércoles, Vinaixa ha afirmado que el leve crecimiento del paro en 189 personas más durante este mes continúa "la tendencia iniciada hace nueve meses" pero que desde el mes de junio se ha ido estabilizando tras levantar restricciones más severas por el Covid-19.

El director general de Relaciones Laborales --que ha dado su primera rueda de prensa de valoración del paro tras la marcha del exsecretario Josep Ginesta, cesado tras la polémica con las ayudas de los autónomos-- ha afirmado que se trata de una situación "sostenida" ante una situación excepcional como la actual.

SEGURIDAD SOCIAL

Vinaixa ha cifrado en 265.949 las personas trabajadoras afectadas por las consecuencias de la pandemia en el mercado de trabajo, resultado de la suma de las 196.359 personas en ERTE más los 69.590 empleos perdidos desde finales de febrero de personas afiliadas a la Seguridad Social.

También ha recalcado que el repunte de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya, con 3.353 más, se deben a un aumento visto en la provincia de Barcelona y "de forma multisectorial" con aumentos mínimos con la excepción del sector hostelero.

Preguntado sobre dicho aumento, el director ha recalcado que hay que ir con mucha cautela: "Hay una fluctuación en las diferentes situaciones del mercado de trabajo que obedecen una cierta resistencia sectorial, pero son unos datos que no nos permiten concluir más allá que, ahora mismo, hay una situación de estabilización".

DICIEMBRE

Enric Vinaixa también ha hablado sobre el futuro, sobre todo el mes de diciembre: ha explicado que hay que ser "optimistas pero muy moderados" debido a que dicho mes suele tener crecimiento en la actividad económica, pero ha asegurado que hay que estar atentos ante la situación actual y las restricciones por el coronavirus.

"Los datos, ahora mismo, marcan cierta estabilización, marcan cierto optimismo, pero todo esto lo debemos coger con mucha cautela viendo cómo va evolucionando derivado de diferentes afectaciones que pueda haber en limitaciones como hemos ido viendo en los últimos meses", ha asegurado.

RETRASOS EN EL SEPE

Sobre si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) funciona con normalidad, Vinaixa ha indicado que han recibido quejas "de forma reiterada" de dificultades y retrasos en la gestión.

"Yo no sería tan optimista de decir que todo esto está solucionado y que los trabajadores están cobrando las prestaciones en su totalidad", ha recalcado.

Preguntado sobre un posible de acuerdo de colaboración entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y el SEPE, el director general ha asegurado que no hay respuesta de momento por parte del Ministerio de Trabajo, que la Conselleria se ha puesto a disposición para que no haya más "disfunciones" y que no dejarán de insistir para poder gestionar mejor la situación.