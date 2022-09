El Govern ve "insostenible" la situación de Rodalies y pide al Gobierno su traspaso integral

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha tachado este martes de "insostenible" la situación de Rodalies y ha vuelto a pedir al Gobierno central el traspaso integral de este servicio tras las incidencias de los últimos días.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que en la reunión del Ejecutivo el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Territorio y Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha trasladado "la preocupación y la indignación por la insostenible situación de Rodalies".

El Govern considera que la situación de los últimos días se suman a los "incontables casos de disfunciones", retrasos y falta de información hacia los usuarios, que ve inaceptables.

Por eso, ve necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez traspase de manera integral este servicio a la Generalitat por una cuestión de "respeto a los derechos" de la ciudadanía de Catalunya.

"Se está vulnerando el derecho a la movilidad. No hay más excusas ni más disculpas que el traspaso efectivo", y cree que no puede haber movilidad sostenible si Rodalies no funciona.

Plaja ha insistido en que, independientemente de cuál es la mejor vía para negociar este traspaso, lo que hace falta es "voluntad política" del Gobierno para hacer este traspaso de Rodalies, que quieren que sea efectivo e integral.