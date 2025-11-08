El Gran Recapte estima menos donaciones de alimentos que en 2024, según datos provisionales

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banc dels Aliments de Catalunya ha estimado, en una primera valoración provisional del Gran Recapte, que en esta edición se habrán recogido menos alimentos que en la edición anterior, por lo que hacen un llamamiento a continuar colaborando con la campaña para poder alcanzar las cifras de 2024.

Las donaciones económicas continúan activas hasta el 23 de noviembre, a través de la página web www.granrecapte.org y del Bizum 33596, informa la organización este sábado en un comunicado.

El pasado año se recogieron 1.521.984 kilos y las donaciones económicas ascendieron a 1.243.732 euros, que permitieron comprar alimentos como aceite, leche y conservas, así como otros de alto valor nutritivo como pescado, carne y huevos.

En la demarcación de Barcelona, las tareas de clasificación se alargarán unas dos semanas en una nave situada en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona, donde el Banc dels Aliments prevé contar con unas 2.800 personas voluntarias en los próximos días.

Más de 15.800 personas en el conjunto de Catalunya han participado como voluntarias en el Gran Recapte, una cifra superior a la anterior edición, cuando se superaron las 12.000 personas voluntarias.