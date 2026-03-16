El Grec y el Lliure de Barcelona celebrarán 50 años con una nueva edición de 'L'òpera de tres rals'

Foto de familia en la presentación del 50 aniversario del Festival Grec y el Teatre Lliure de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec y el Teatre Lliure de Barcelona celebrarán conjuntamente sus respectivos 50 años con una nueva producción de 'L'òpera de tres rals', de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa este lunes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, junto al director del Lliure, Julio Manrique; la directora del Grec, Leticia Martín; y la directora escénica de la obra, Marta Pazos.

Marcé ha remarcado que la coincidencia de ambos aniversarios les "obliga y permite hacer cosas de magnitud importante" y que por ello han elegido este clásico con una nueva mirada contemporánea.

"Es una obra que tiene interés especial porque habla de barrios, ciudad, de redención, de pecado y hoy en día nos lo encontramos en nuestra sociedad", ha sostenido.

Así, la obra se estrenará en el Festival Grec los días 29 y 30 de junio y 1 de julio y abrirá la próxima temporada del Teatre Lliure del 17 de septiembre al 12 de octubre.

DIRECCIÓN Y ELENCO

El reparto está formado por Nao Albet, Miriam Moukhles, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Truyol, Roc Bernadí, Arnau Boces, Pablo Capuz, Marc Domingo Carulla, Joan Esteve, Clara Mingueza y Biel Rossell, siendo un equipo "intergeneracional", según ha definido Pazos.

Por su parte, además de la dirección escénica de Pazos, también se incluye una orquesta de 10 músicos dirigidos por Dani Espasa, mientras la traducción de la pieza ha ido a cargo de Marc Rosich y la coreografía a manos de Mabel Olea.

PAZOS

Pazos ha reconocido que es un sueño dirigir esta antiópera, ya que es una de sus obras favoritas de la literatura dramática y ha considerado que la celebración conjunta de las dos instituciones "une a dos catedrales de la cultura catalana".

"El peso de 50 años de dos instituciones como estas pueden impresionar, pero estoy conectando con el espíritu de cómo nacieron los dos proyectos: que fue desde la ilusión, de la celebración de un tiempo nuevo y desde la revolución, alegría y juventud", ha expresado.

En cuanto a la estética escénica, ha avanzado que recogerá Barcelona y símbolos de la ciudad reconocibles, pero que será un escenario de "no ciudad", pese a que el texto original contextualiza la historia en el barrio Soho de Londres.

Además, ha recordado que 'L'òpera de tres rals' ya inauguró el Grec en 2002, con la versión de Calixto Bieito y la Orquestra de Cambra Teatre Lliure.

MANRIQUE Y MARTÍN

Manrique ha incidido en que el objetivo del proyecto es celebrar en compañía y recordar que, en 1976, cuando nacieron ambos proyectos un año después de la muerte de Francisco Franco, "había esperanza en el futuro, ganas de hacer cosas, de libertad y de expresarla", un hecho que ha relacionado con lo que sucede en el Grec y en Lliure.

Por su parte, Martín ha destacado que se recupere la orquesta en el Lliure y que en el Grec se ubicará en el foso del teatro, a la vez que ha apuntado que la obra permitirá hacer una crítica inteligente y precisa al capitalismo y que actualmente se vive un momento "agitado y es necesario tener estas acciones en el escenario".