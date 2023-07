El Grec propone el espectáculo 'This is not an act of love & resistance' de Aina Alegre

Imagen la pieza musical y coreográfica de Aina Alegre 'This is not an act of love & resistance'

Imagen la pieza musical y coreográfica de Aina Alegre 'This is not an act of love & resistance' - INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - FESTIVAL GREC

También programa 'Le Vide' de Les Mybalés y Ester Nadal y 'Love to Death' de Lemi Ponifasio



BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona propondrá el 18 y 19 de julio en el Mercat de les Flors la pieza musical y coreográfica de Aina Alegre 'This is not an act of love & resistance', una coproducción del festival con el Centre Chorégraphique National de Grenoble (Francia).

El director del Grec, Cesc Casadesús, ha presentado este viernes en Barcelona el espectáculo junto a otras dos piezas de danza: 'Le Vide', del dúo Les Mybalés, formado por las bailarinas gemelas Nathalie y Doris Bokongo Nkum, y dirigida por Ester Nadal, y 'Love to Death (Amor a la muerte)', de Lemi Ponifasio, informa el festival en un comunicado.

En 'This is not an act of love & resistance', la artista centra la coreografía en el aire "y la dependencia que tienen unos cuerpos por cuyo interior circula de forma permanente", y cuenta en escena con nueve intérpretes --cinco bailarinas, tres trompistas y una tuba-- y música de metales en directo de Josep Tutusaus.

'Le Vide' explora el concepto del vacío empleando el movimiento y el sonido de 'The Whale', un instrumento musical creado especialmente para el espectáculo, que se podrá ver el 15 y 16 de julio en la Fundació Joan Brossa.

Los mismos días se podrá ver en el Mercat de les Flors 'Love to Death', donde la artista Elisa Avendaoo Curaqueo, procedente de la comunidad mapuche de la región chilena de La Araucanía, y Natalia García-Huidobro, una artista chilena creadora de flamenco contemporáneo, reflexionan a través del movimiento "sobre el poder del Estado y la represión del pueblo mapuche".