Greenpeace y Ecologistes en Acció lanzan la campaña '¿Alargar las nucleares? No, gracias'

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace y Ecologistes en Acció Catalunya han lanzado este martes la campaña '¿Alargar las nucleares? No, gracias' para alertar de la "presión" de la industria para prolongar la vida de los reactores más allá de los 40 años previstos, en un acto a escasos días del 36 aniversario del accidente de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

El acto, que ha tenido lugar en la playa de Almadrava con vistas a las dos centrales nucleares de la localidad, se produce en el marco de la conmemoración del accidente ocurrido hace 36 años y que "evidenció" los riesgos inherentes a la energía nuclear, informa Greenpeace en un comunicado.

Ambas entidades han advertido de que prolongar el ciclo nuclear significa "incrementar los riesgos ambientales y sociales, generar más residuos radiactivos que tendrán que gestionar las generaciones futuras y perpetuar un modelo energético bruto, caro y peligroso".

Las organizaciones han subrayado que los planes de emergencia nuclear, según ellos, no se están cumpliendo y que los simulacros no se han llevado a cabo con participación de la ciudadanía de la zona, cosa que ha dejado a la población que vive en torno a las centrales "desprotegida" en caso de accidente.

Ambas entidades insisten en que "no existen motivos técnicos ni económicos" que justifiquen el alargamiento de la vida de los reactores y abogan por el cerramiento, en sus palabras, de forma ordenada y segura de las centrales.